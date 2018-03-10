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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Машук-КМВ - Кубань-2
Машук-КМВ - Кубань-2: обзор матча 10 марта 2018
Машук-КМВ
10.03.2018, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 21 тур
2 : 1
Завершен
Кубань-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Машук-КМВ - Кубань-2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Кубань-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
27.05.2018
Кубань-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Алания
0 : 0
16.05.2018
Кубань-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Кубань-2
0 : 0
11.05.2018
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Кубань-2
3 : 1
07.05.2018
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Кубань-2
2 : 1
04.05.2018
Биолог-Новокубанск
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