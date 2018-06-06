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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия - Нигерия
Чехия - Нигерия: обзор матча 06 июня 2018
Чехия
06.06.2018, среда, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чехия - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
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