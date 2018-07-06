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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Бельгия
Бразилия - Бельгия: обзор матча 06 июля 2018
Бразилия
06.07.2018, пятница, 21:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Бельгия
76'
Р. Аугусто
13'
Фернандиньо (АГ)
31'
К. Де Брюйне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Бельгия
Желтая карточка
Фагнер
90'
87'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Р. Лукаку
Желтая карточка
Фернандиньо
85'
83'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Н. Шадли
ГОЛ! 1:2!
Р. Аугусто
Пас отдал
Ф. Коутиньо
76'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Паулиньо
73'
71'
Желтая карточка
Т. Менье
Замена
Д. Коста
️️️️
Г. Жезус
58'
48'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Виллиан
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Лукаку
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Фагнер
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
17
Фернандиньо
ОП
15
Паулиньо
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
22
Насер Шадли
ЛП
6
Аксель Витсель
ОП
8
Маруан Феллайни
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Эден Азар
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Дуглас Коста
ЛВ
8
Фред
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Тайсон
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Марсело
3
Миранда
3
Силва
22
Фагнер
17
Фернандиньо
15
Паулиньо
10
Неймар
11
Коутиньо
10
Виллиан
18
Жезус
4-2-2-1-1
1
Куртуа
15
Менье
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
4
Компани
6
Витсель
8
Феллайни
10
Азар
22
Шадли
7
Де Брюйне
9
Лукаку
15
Паулиньо
8
Аугусто
8
Аугусто
15
Паулиньо
18
Жезус
7
Коста
7
Коста
18
Жезус
10
Виллиан
20
Фирмино
20
Фирмино
10
Виллиан
22
Шадли
3
Вермален
3
Вермален
22
Шадли
9
Лукаку
8
Тилеманс
8
Тилеманс
9
Лукаку
Остались в запасе
Бразилия
Бельгия
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Фред
ЦП
21
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Фред
ЦП
21
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Бразилия - Бельгия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
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