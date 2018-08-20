Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 20 августа 2018
Кристал Пэлас
20.08.2018, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
45'
Д. Милнер (П)
90+3'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
90'
+4
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
87'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Н. Кейта
Замена
М. Майер
️️️️
Д. Шлупп
83'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Э. Таунсенд
79'
Красная карточка
А. Ван-Биссака
75'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Бентеке
70'
67'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Милнер
52'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Милнер
Желтая карточка
П. ван Анхолт
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-3-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
27
Шлупп
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Кейта
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
25
Таунсенд
25
Уорд
25
Уорд
25
Таунсенд
27
Шлупп
7
Майер
7
Майер
27
Шлупп
20
Бентеке
9
Серлот
9
Серлот
20
Бентеке
20
Милнер
14
Хендерсон
14
Хендерсон
20
Милнер
8
Кейта
10
Лаллана
10
Лаллана
8
Кейта
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Ливерпуль
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:08
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+