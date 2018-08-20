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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гройтер Фюрт - Боруссия Д
Гройтер Фюрт - Боруссия Д: обзор матча 20 августа 2018
Гройтер Фюрт
20.08.2018, понедельник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
90+5'
А. Витсель
120+1'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гройтер Фюрт - Боруссия Д
120'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
115'
Желтая карточка
М. Аканджи
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
19
Роберто Хильберт
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
12
Ник Омладич
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Гройтер Фюрт
11
Фабиан Резе
ЛВ
9
Шоун Паркер
ЦП
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
1-3
30
Бурхерт
19
Хильберт
37
Грин
12
Омладич
17
Атанга
3-3-1-3
1
Бюрки
25
Аканджи
22
Диалло
29
Шмельцер
27
Вольф
27
Делэни
26
Пищек
81
Дауд
11
Пулишич
27
Гетце
18
Ройс
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
11
Фабиан Резе
ЛВ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Гройтер Фюрт - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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