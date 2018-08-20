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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фрозиноне
Аталанта - Фрозиноне: обзор матча 20 августа 2018
Аталанта
20.08.2018, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 0
Завершен
Фрозиноне
14'
А. Гомес
48'
Х. Хатебур
61'
М. Пашалич
90+2'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фрозиноне
ГОЛ! 4:0!
А. Гомес
90'
+2
88'
Желтая карточка
Э. Гольданига
ГОЛ! 3:0!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Гомес
61'
ГОЛ! 2:0!
Х. Хатебур
Пас отдал
А. Гомес
48'
31'
Желтая карточка
С. Перица
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Толой
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
6
Джимсити
5
Масиелло
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
99
Барроу
3-2-3-2
57
Спортиелло
18
Гольданига
18
Саламон
32
Крайнц
7
Дзампано
3
Молинаро
13
Чибса
8
Маиелло
20
Халлфредссон
18
Перица
28
Киано
Остались в запасе
Аталанта
Фрозиноне
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Аталанта - Фрозиноне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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