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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Уфа
Динамо - Уфа: обзор матча 20 августа 2018
Динамо
20.08.2018, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Уфа
63'
К. Панченко
84'
Е. Луценко
90+5'
Жоаозиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Уфа
ГОЛ! 3:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
С. Соу
90'
+5
Замена
С. Хольмен
️️️️
К. Рауш
88'
Замена
А. Соснин
️️️️
К. Панченко
87'
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
Пас отдал
Жоаозиньо
84'
Замена
Г. Морозов
️️️️
А. Козлов
81'
78'
Замена
С. Игбун
️️️️
Д. Табидзе
71'
Желтая карточка
Д. Тумасян
67'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
В. Кротов
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Пас отдал
Жоаозиньо
63'
Желтая карточка
С. Соу
58'
54'
Замена
О. Ваньек
️️️️
И. Обляков
Желтая карточка
Т. Шунич
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
3-4-3
1
Шунин
44
Шунич
44
Рыков
34
Козлов
34
Рауш
55
Теттех
27
Соу
22
Жоаозиньо
11
Черных
48
Луценко
8
Панченко
3-4-2-1
31
Беленов
34
Тумасян
15
Пуцко
5
Табидзе
33
Сухов
29
Пауревич
55
Карп
5
Йокич
57
Кротов
10
Обляков
77
Бизяк
34
Козлов
18
Морозов
18
Морозов
34
Козлов
34
Рауш
8
Хольмен
8
Хольмен
34
Рауш
8
Панченко
23
Соснин
23
Соснин
8
Панченко
57
Кротов
8
Сысуев
8
Сысуев
57
Кротов
10
Обляков
90
Ваньек
90
Ваньек
10
Обляков
5
Табидзе
44
Игбун
44
Игбун
5
Табидзе
Остались в запасе
Динамо
Уфа
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Динамо - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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