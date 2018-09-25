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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 25 сентября 2018
Ганновер-96
25.09.2018, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Хоффенхайм
55'
Н. Фуллкруг (П)
20'
Д. Бренет
49'
П. Кадержабек
90+4'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
И. Бельфодиль
90'
+2
Желтая карточка
П. Кадержабек
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Фуллкруг
55'
54'
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
Уолес
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
П. Кадержабек
Пас отдал
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
О. Сорг
36'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бренет
Пас отдал
Жоэлинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-3-2-1
21
Эссер
25
Сорг
22
Озтрзолек
3
Антон
6
Виммер
27
Швеглер
15
Уолес
6
Бакалорж
9
Бебу
37
Майна
10
Фуллкруг
3-3-3-1
1
Кобель
4
Бичакчич
25
Акпогума
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
30
Бренет
17
Нелсон
7
Жоэлинтон
32
Биттенкурт
11
Салаи
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
32
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
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