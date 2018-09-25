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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эйбар
Эспаньол - Эйбар: обзор матча 25 сентября 2018
Эспаньол
25.09.2018, вторник, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
68'
М. Эрмосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эйбар
Замена
В. Санчес
️️️️
О. Мелендо
79'
78'
Замена
С. Энрих
️️️️
С. Альварес
74'
Желтая карточка
П. Бигас
Замена
Э. Перес
️️️️
Л. Баптистао
71'
ГОЛ! 1:0!
М. Эрмосо
Пас отдал
О. Мелендо
68'
66'
Желтая карточка
Х. Хордан
63'
Замена
Шарлес
️️️️
М. Кардона
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
С. Гарсия
61'
Желтая карточка
Л. Баптистао
60'
60'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
П. Милья
Желтая карточка
С. Гарсия
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
12
Дидач Вила
ВР
13
Диего Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-1-1-2-2
12
Вила
22
Эрмосо
6
Дуарте
16
Росалес
25
Рока
10
Дардер
10
Пьятти
21
Мелендо
12
Баптистао
9
Гарсия
4-2-2-2
13
Дмитрович
23
Арбилья
6
Бигас
15
Оливейра
17
Кукурелья
19
Хордан
6
Альварес
14
Орельяна
11
Милья
22
Кардона
8
де Бласис
21
Мелендо
4
Санчес
4
Санчес
21
Мелендо
12
Баптистао
30
Перес
30
Перес
12
Баптистао
9
Гарсия
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Гарсия
11
Милья
8
Эскаланте
8
Эскаланте
11
Милья
22
Кардона
19
Шарлес
19
Шарлес
22
Кардона
6
Альварес
9
Энрих
9
Энрих
6
Альварес
Остались в запасе
Эспаньол
Эйбар
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эспаньол - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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