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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 25 сентября 2018
Интер
25.09.2018, вторник, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
45'
М. Икарди (П)
77'
Д. Д'Амброзио
53'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
84'
Желтая карточка
К. Миральяс
ГОЛ! 2:1!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
М. Икарди
77'
Желтая карточка
К. Асамоа
72'
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
В. Уго
45'
+2
Желтая карточка
Э. Фернандес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
45'
19'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
44
Наингголан
15
Весино
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
3-2-2-1-2
40
Лафон
14
Уго
2
Пеццелла
31
Миленкович
6
Фернандес
3
Бираги
17
Верету
24
Бенасси
14
Кьеза
87
Миральяс
18
Симеоне
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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