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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Бернли
Бертон Альбион - Бернли: обзор матча 25 сентября 2018
Бертон Альбион
25.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Бернли
62'
Л. Бойс
40'
К. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бертон Альбион - Бернли
90'
+4
Желтая карточка
К. Лонг
ГОЛ! 1:1!
Л. Бойс
62'
53'
Желтая карточка
Э. Вествуд
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Лонг
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
С. Куинн
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бертон Альбион
25
Димитар Евтимов
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
2-2-3
25
Евтимов
5
МакФадзин
6
Тернер
23
Куинн
14
МакКрори
7
Экинс
9
Сорделл
27
Бойс
3-1-3-2
22
Хитон
27
Бардсли
13
Лонг
15
Ми
8
Вествуд
7
Гудмундссон
3
Уорд
16
Дефур
35
Барнс
9
Вуд
Остались в запасе
Бертон Альбион
Бернли
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Бертон Альбион - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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