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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Манчестер Сити
Оксфорд - Манчестер Сити: обзор матча 25 сентября 2018
Оксфорд
25.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
36'
Г. Жезус
78'
Р. Марез
90+2'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оксфорд - Манчестер Сити
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Стерлинг
78'
ГОЛ! 0:2!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Фоден
64'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Л. Гарбатт
37'
36'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Начало матча
Статистика матча Оксфорд - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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