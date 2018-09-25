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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 25 сентября 2018
Фрайбург
25.09.2018, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
52'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
Желтая карточка
Р. Салаи
77'
77'
Желтая карточка
М. Ут
68'
Желтая карточка
Х. Мендиль
56'
Желтая карточка
М. Настасич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нидерлехнер
52'
51'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Р. Кох
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фрайбург
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
3-3-1-3
1
Шволов
4
Кох
5
Гульде
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
7
Салаи
7
Нидерлехнер
33
Терраццино
18
Петерсен
3-2-3-2
1
Ферманн
26
Сане
22
Настасич
37
Мендиль
8
Сердар
6
Бенталеб
20
Калиджиури
77
Арит
22
Коноплянка
36
Тойхерт
7
Эмболо
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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