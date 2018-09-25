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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Лестер
Вулверхэмптон - Лестер: обзор матча 25 сентября 2018
Вулверхэмптон
25.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Лестер
77'
Желтая карточка
У. Морган
Желтая карточка
Д. Жота
67'
43'
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Радди
29
Сайсс
30
Хаус
15
Коди
17
Кастро
19
Винагре
18
Дендокер
10
Гиббс-Уайт
24
Траоре
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
4-4-2
21
Уорд
21
Перейра
35
Эванс
5
Морган
28
Фукс
11
Олбрайтон
10
Иборра
18
Геззаль
15
Силва
9
Варди
30
Оказаки
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лестер
20
Диогу Жота
ЛВ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Роб Эдвардс
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
20
Диогу Жота
ЛВ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Вулверхэмптон - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
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