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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Вест Бромвич - Кристал Пэлас: обзор матча 25 сентября 2018
Вест Бромвич
25.09.2018, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
6'
Э. Таунсенд
76'
П. ван Анхолт
81'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Бромвич - Кристал Пэлас
81'
ГОЛ! 0:3!
Э. Таунсенд
76'
ГОЛ! 0:2!
П. ван Анхолт
67'
Желтая карточка
Д. Панчеон
Желтая карточка
А. Хегази
50'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Таунсенд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
4
Адарабиойо
22
Таунсенд
26
Хегази
4
Мирс
7
Моррисон
45
Харпер
14
Хулахан
26
Филд
18
Бэрри
4
Робсон-Кану
3-2-2-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
16
Келли
15
ван Анхолт
8
Куяте
44
Ридевальд
40
Панчеон
27
Шлупп
25
Таунсенд
7
Майер
9
Серлот
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вест Бромвич - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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