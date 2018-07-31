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Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 31 июля 2018
Крылья Советов
31.07.2018, вторник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
90'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ф. Чалов
Замена
О. Ланин
️️️️
Надсон
86'
84'
Желтая карточка
Н. Чернов
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Чочиев
76'
76'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
Н. Чичерин
75'
51'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Х. Хосонов
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Канунников
46'
Желтая карточка
Г. Зотов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛАЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
42
Георгий Щенников
ЛП
80
Хетаг Хосонов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
1
Михаил Опарин
ВР
1
Георгий Лория
ВР
64
Олег Ланин
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-2-1-2-1
14
Конюхов
4
Чичерин
90
Бурлак
30
Надсон
31
Зотов
2
Полуяхтов
44
Башкиров
22
Мияилович
31
Ткачук
11
Чочиев
99
Канунников
3-3-2-1-1
35
Акинфеев
23
Чернов
32
Магнуссон
50
Бекао
14
Набабкин
80
Хосонов
6
Фернандес
8
Бистрович
42
Щенников
22
Ефремов
63
Чалов
30
Надсон
64
Ланин
64
Ланин
30
Надсон
11
Чочиев
91
Яковлев
91
Яковлев
11
Чочиев
99
Канунников
7
Соболев
7
Соболев
99
Канунников
80
Хосонов
6
Бийол
6
Бийол
80
Хосонов
63
Чалов
97
Ахметов
97
Ахметов
63
Чалов
22
Ефремов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
22
Ефремов
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
1
Георгий Лория
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
7
Тимур Пухов
АП
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
1
Георгий Лория
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
7
Тимур Пухов
АП
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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