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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Фенербахче
Карабюкспор - Фенербахче: обзор матча 14 мая 2018
Карабюкспор
14.05.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
0 : 7
Завершен
Фенербахче
20'
Фернандао
29'
Фернандао
38'
А. Шаешу
47'
Р. Сольдадо
77'
Н. Дирар
90+5'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабюкспор - Фенербахче
90'
+5
ГОЛ! 0:6!
В. Янссен
77'
ГОЛ! 0:5!
Н. Дирар
Пас отдал
А. Шаешу
68'
Желтая карточка
Н. Дирар
47'
ГОЛ! 0:4!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Фернандао
38'
ГОЛ! 0:3!
А. Шаешу
Пас отдал
Р. Сольдадо
29'
ГОЛ! 0:2!
Фернандао
Пас отдал
Х. Али Калдырым
Желтая карточка
Э. Каж
23'
20'
ГОЛ! 0:1!
Фернандао
Пас отдал
Р. Сольдадо
12'
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Карабюкспор - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
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