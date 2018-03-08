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    Расписание матчей 08-03-2018

    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 27 тур
    8 марта, четверг
    16:00
    Кубань (ЛФЛ)
    0:0
    Тамбов
    Матч завершен
    Лига Европы (2017/2018), 1/8 финала, первый матч
    8 марта, четверг
    21:00
    Атлетико
    3:0
    Локомотив
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    21:00
    ЦСКА
    0:1
    Лион
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    21:00
    Боруссия
    1:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    21:00
    Милан
    0:2
    Арсенал
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    23:05
    Лацио
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    23:05
    РБ Лейпциг
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    23:05
    Марсель
    3:1
    Атлетик
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    23:05
    Спортинг
    2:0
    Виктория
    Матч завершен
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