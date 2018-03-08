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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Атлетик
Марсель - Атлетик: обзор матча 08 марта 2018
Марсель
08.03.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Атлетик
1'
Л. Окампос
14'
Д. Пайет
58'
Л. Окампос
45+3'
А. Адурис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Атлетик
82'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
60'
Желтая карточка
М. Сусаета
ГОЛ! 3:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Д. Пайет
58'
56'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Д. Пайет
45'
+4
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Адурис
Желтая карточка
А. Рами
45'
+1
Желтая карточка
В. Жермен
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
14'
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
Ф. Товен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Атлетик
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
4-1-1-3-1
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
6
Роланду
2
Сакаи
14
Густаво
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-2-2-3
1
Эррерин
12
Сан Хосе
3
Этчейта
5
Альварес
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Сусаета
7
Эчебаррия
20
Адурис
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Марсель
Атлетик
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Марсель - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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