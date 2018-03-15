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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Марсель
Атлетик - Марсель: обзор матча 15 марта 2018
Атлетик
15.03.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Марсель
74'
И. Уильямс
38'
Д. Пайет (П)
52'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Марсель
Вторая желтая
А. Адурис
76'
ГОЛ! 1:2!
И. Уильямс
74'
Желтая карточка
И. Уильямс
61'
52'
ГОЛ! 0:2!
Л. Окампос
Пас отдал
Ж. Амави
48'
Желтая карточка
А. Рами
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Пайет
Желтая карточка
А. Адурис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Атлетик
13
Кепа
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-3-1-2
1
Эррерин
15
Леке
3
Этчейта
5
Альварес
18
де Маркос
17
Рико
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
14
Кордоба
20
Адурис
9
Уильямс
4-1-1-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
6
Роланду
23
Рами
23
Амави
14
Густаво
20
Лопес
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
11
Митроглу
Остались в запасе
Атлетик
Марсель
13
Кепа
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Атлетик - Марсель
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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