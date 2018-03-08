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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Зенит
РБ Лейпциг - Зенит: обзор матча 08 марта 2018
РБ Лейпциг
08.03.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Зенит
56'
Брума
77'
Т. Вернер
86'
Д. Кришито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Зенит
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кришито
Желтая карточка
Д. Упамекано
84'
81'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Ригони
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Ж. Огустен
79'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Н. Кейта
77'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Брума
75'
58'
Замена
С. Дриусси
️️️️
А. Заболотный
ГОЛ! 1:0!
Брума
Пас отдал
Т. Вернер
56'
Замена
Бернардо
️️️️
К. Лаймер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
10
Дмитрий Плетнев
АП
4-2-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
2
Упамекано
4
Орбан
27
Лаймер
6
Демме
8
Кейта
10
Форсберг
77
Брума
11
Вернер
97
Огустен
4-2-2-2
99
Лунев
32
Мевля
2
Маммана
20
Иванович
4
Кришито
14
Кузяев
5
Краневиттер
24
Ригони
21
Ерохин
9
Кокорин
91
Заболотный
27
Лаймер
13
Бернардо
13
Бернардо
27
Лаймер
77
Брума
20
Забитцер
20
Забитцер
77
Брума
97
Огустен
15
Поульсен
15
Поульсен
97
Огустен
24
Ригони
7
Полоз
7
Полоз
24
Ригони
91
Заболотный
9
Дриусси
9
Дриусси
91
Заболотный
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Зенит
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча РБ Лейпциг - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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