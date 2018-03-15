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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - РБ Лейпциг
Зенит - РБ Лейпциг: обзор матча 15 марта 2018
Зенит
15.03.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
45+1'
С. Дриусси
22'
Ж. Огустен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - РБ Лейпциг
90'
+1
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Ж. Огустен
Замена
А. Ерохин
️️️️
Э. Ригони
90'
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Смольников
85'
82'
Пенальти не реализован!
Т. Вернер
Желтая карточка
М. Мевля
80'
71'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Демме
Желтая карточка
И. Смольников
62'
46'
Замена
И. Конате
️️️️
В. Орбан
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
Д. Кришито
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кришито
38'
25'
Желтая карточка
В. Орбан
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Огустен
Пас отдал
Т. Вернер
10'
Желтая карточка
Д. Демме
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Кокорин
8'
Травма
А. Кокорин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
18
Юрий Жирков
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Лунев
4
Кришито
32
Мевля
20
Иванович
8
Смольников
5
Паредес
5
Краневиттер
18
Жирков
9
Дриусси
24
Ригони
9
Кокорин
4-2-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
2
Упамекано
13
Бернардо
6
Демме
8
Кейта
77
Брума
10
Форсберг
11
Вернер
97
Огустен
24
Ригони
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Ригони
8
Смольников
7
Полоз
7
Полоз
8
Смольников
9
Кокорин
91
Заболотный
91
Заболотный
9
Кокорин
4
Орбан
16
Конате
16
Конате
4
Орбан
6
Демме
31
Илсанкер
31
Илсанкер
6
Демме
97
Огустен
15
Поульсен
15
Поульсен
97
Огустен
Остались в запасе
Зенит
РБ Лейпциг
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
38
Ивон Мвого
ВР
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Зенит - РБ Лейпциг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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