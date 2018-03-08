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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Динамо К
Лацио - Динамо К: обзор матча 08 марта 2018
Лацио
08.03.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Динамо К
54'
Ч. Иммобиле
62'
Ф. Андерсон
52'
В. Цыганков
79'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Динамо К
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бойко
Желтая карточка
Д. Лукаку
81'
79'
ГОЛ! 2:2!
А. Мораес
Пас отдал
В. Цыганков
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
71'
70'
Желтая карточка
Д. Гармаш
69'
Желтая карточка
Т. Кадар
Желтая карточка
А. Мургиа
63'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
62'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Андерсон
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
В. Цыганков
Пас отдал
А. Беседин
36'
Желтая карточка
Й. Пиварич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
4-3-1-1
1
Стракоша
6
де Врей
26
Раду
13
Уоллес
8
Баста
94
Лукаку
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
3-3-2-1
71
Бойко
94
Кедзиора
4
Кадар
6
Бурда
19
Пиварич
29
Буяльский
6
Морозюк
11
Цыганков
19
Гармаш
41
Беседин
Остались в запасе
Лацио
Динамо К
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Лацио - Динамо К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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