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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Лацио
Динамо К - Лацио: обзор матча 15 марта 2018
Динамо К
15.03.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Лацио
23'
Л. Лейва
83'
С. де Врей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Лацио
Желтая карточка
В. Буяльский
90'
+3
83'
ГОЛ! 0:2!
С. де Врей
Пас отдал
Л. Фелипе
Желтая карточка
А. Шабанов
66'
Желтая карточка
А. Мораес
55'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лейва
Пас отдал
Л. Альберто
18'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-4-1-2
71
Бойко
6
Бурда
4
Кадар
94
Кедзиора
19
Пиварич
29
Буяльский
6
Морозюк
19
Шепелев
11
Цыганков
41
Беседин
18
Мораес
4-3-2-1
1
Стракоша
5
Фелипе
4
Патрик
6
де Врей
26
Раду
16
Пароло
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
Остались в запасе
Динамо К
Лацио
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Динамо К - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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