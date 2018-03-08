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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Зальцбург
Боруссия Д - Зальцбург: обзор матча 08 марта 2018
Боруссия Д
08.03.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Зальцбург
62'
А. Шюррле
49'
В. Бериша (П)
56'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Зальцбург
Желтая карточка
Ю. Вайгль
89'
88'
Желтая карточка
Т. Минамино
79'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Желтая карточка
А. Шюррле
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Шюррле
Пас отдал
К. Пулишич
62'
59'
Желтая карточка
С. Ляйнер
56'
ГОЛ! 0:2!
В. Бериша
Пас отдал
С. Ляйнер
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бериша
Желтая карточка
О. Топрак
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Бюрки
19
Папастатопулос
21
Топрак
29
Шмельцер
5
Вайгль
81
Дауд
20
Шюррле
8
Кастро
27
Гетце
18
Ройс
44
Батшуайи
4-1-3-2
33
Вальке
22
Ляйнер
15
Чалета-Цар
5
Рамальо
17
Ульмер
18
Самассеку
23
Бериша
21
Шлагер
21
Айдара
9
Даббур
7
Хванг
Остались в запасе
Боруссия Д
Зальцбург
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия Д - Зальцбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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