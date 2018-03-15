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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Боруссия Д
Зальцбург - Боруссия Д: обзор матча 15 марта 2018
Зальцбург
15.03.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Боруссия Д
Желтая карточка
Д. Самассеку
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Загаду
Желтая карточка
А. Ульмер
87'
Желтая карточка
В. Бериша
63'
Желтая карточка
Х. Хванг
52'
46'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-3-2
33
Вальке
17
Ульмер
5
Рамальо
15
Чалета-Цар
22
Ляйнер
18
Самассеку
21
Шлагер
23
Бериша
21
Айдара
9
Даббур
7
Хванг
4-3-2-1
1
Бюрки
19
Папастатопулос
26
Пищек
23
Загаду
29
Шмельцер
81
Дауд
8
Кастро
20
Шюррле
18
Ройс
27
Гетце
44
Батшуайи
Остались в запасе
Зальцбург
Боруссия Д
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Зальцбург - Боруссия Д
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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