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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Арсенал
Милан - Арсенал: обзор матча 08 марта 2018
Милан
08.03.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Арсенал
15'
Г. Мхитарян
45+4'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Арсенал
71'
Желтая карточка
А. Рэмзи
60'
Желтая карточка
С. Колашинац
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
М. Озил
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
26
Романьоли
2
Калабрия
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
7
Бонавентура
10
Сусо
10
Кутроне
4-1-3-1-1
1
Оспина
6
Косиельни
13
Мустафи
12
Чамберс
23
Колашинац
34
Джака
22
Мхитарян
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Озил
18
Уэлбек
Остались в запасе
Милан
Арсенал
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Милан - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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