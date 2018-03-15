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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Милан
Арсенал - Милан: обзор матча 15 марта 2018
Арсенал
15.03.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Милан
39'
Д. Уэлбек (П)
71'
Г. Джака
86'
Д. Уэлбек
35'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Милан
ГОЛ! 3:1!
Д. Уэлбек
86'
ГОЛ! 2:1!
Г. Джака
Пас отдал
А. Рэмзи
71'
61'
Желтая карточка
Сусо
Желтая карточка
Н. Монреаль
45'
+2
42'
Желтая карточка
А. Романьоли
42'
Желтая карточка
Ф. Борини
39'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уэлбек
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Оспина
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
2
Бельерин
34
Джака
22
Мхитарян
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
18
Уэлбек
3-3-1-3
1
Доннарумма
26
Романьоли
19
Бонуччи
13
Родригес
20
Чалханоглу
19
Кессье
18
Монтоливо
10
Сусо
16
Борини
10
Кутроне
19
Силва
Остались в запасе
Арсенал
Милан
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Арсенал - Милан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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