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    Расписание матчей 04-02-2018

    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2017/2018), 20 тур
    4 февраля, воскресенье
    13:30
    Касымпаша
    2:0
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    13:30
    Османлыспор
    0:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    1:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    19:00
    Сивасспор
    2:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 25 тур
    4 февраля, воскресенье
    14:00
    Луго
    1:1
    Альбасете
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    18:00
    Севилья
    0:1
    Уэска
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    20:00
    Нумансия
    1:0
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    20:00
    Реал Ов
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    22:00
    Кордоба
    1:2
    Барселона Б
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 22 тур
    4 февраля, воскресенье
    14:00
    Хетафе
    0:0
    Леганес
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    18:15
    Эспаньол
    1:1
    Барселона
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    20:30
    Жирона
    2:0
    Атлетик
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    22:45
    Атлетико
    1:0
    Валенсия
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 23 тур
    4 февраля, воскресенье
    14:30
    Верона
    0:1
    Рома
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    1:0
    Кьево
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    17:00
    Болонья
    1:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    2:0
    СПАЛ
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    17:00
    Ювентус
    7:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    22:45
    Беневенто
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 21 тур
    4 февраля, воскресенье
    14:30
    Экселсиор
    2:2
    Утрехт
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    16:30
    АЗ Алкмаар
    2:2
    Рода
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    16:30
    Венло
    1:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    16:30
    Спарта
    1:0
    Виллем II
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    18:45
    Аякс
    3:1
    НАК Бреда
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 20 тур
    4 февраля, воскресенье
    16:00
    ПАС
    1:3
    ПАОК
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    18:15
    ПАС Ламия
    1:1
    Атромитос
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    2:0
    Керкира
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:2
    АЕК
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 25 тур
    4 февраля, воскресенье
    16:30
    Андерлехт
    2:2
    Мехелен
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    20:00
    Брюгге
    3:3
    Шарлеруа
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    22:00
    Зюлте-Варегем
    1:1
    Остенде
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2018
    4 февраля, воскресенье
    17:00
    Зенит
    0:0
    Слован
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 24 тур
    4 февраля, воскресенье
    17:00
    Ренн
    0:1
    Генгам
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    19:00
    Кан
    3:2
    Нант
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    23:00
    Монако
    3:2
    Лион
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 26 тур
    4 февраля, воскресенье
    17:15
    Кристал Пэлас
    1:1
    Ньюкасл
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    19:30
    Ливерпуль
    2:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 21 тур
    4 февраля, воскресенье
    17:30
    Аугсбург
    3:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    20:00
    Гамбург
    1:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 20 тур
    4 февраля, воскресенье
    18:00
    Базель
    0:1
    Лугано
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    18:00
    Сьон
    1:3
    Грассхоппер
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    2:4
    Тун
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 21 тур
    4 февраля, воскресенье
    18:30
    Рапид
    1:1
    Аустрия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 21 тур
    4 февраля, воскресенье
    19:00
    Тондела
    1:2
    Морейренcе
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    19:00
    Фейренсе
    1:2
    Шавиш
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    21:00
    Эшторил
    2:0
    Спортинг
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    23:15
    Витория Гимараеш
    3:2
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
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