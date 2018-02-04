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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 04 февраля 2018
Аталанта
04.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
72'
Д. Манчини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
ГОЛ! 1:0!
Д. Манчини
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-3-2-2
1
Бериша
5
Масиелло
33
Хатебур
26
Манчини
37
Спинаццола
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
4
Кристанте
37
Петанья
72
Иличич
3-1-3-1
70
Соррентино
23
Депаоли
3
Дайнелли
5
Гамберини
16
Радованович
23
Бирса
15
Джаккерини
56
Хетемай
69
Меджиорини
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Аталанта - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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