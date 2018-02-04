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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Шарлеруа
Брюгге - Шарлеруа: обзор матча 04 февраля 2018
Брюгге
04.02.2018, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Шарлеруа
49'
Х. Ванакен
74'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Шарлеруа
Желтая карточка
Д. Коолс
86'
ГОЛ! 2:0!
Уэсли
Пас отдал
Д. Коолс
74'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Диаби
49'
Желтая карточка
Й. Класи
43'
43'
Желтая карточка
К. Бенавенте
1'
Желтая карточка
Ф. Н'Ганга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Мартос
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Брюгге
1
Кеннет Вермеер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Амара Бэби
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
28
Энес Саглик
ЦП
4-3-2
28
Хуберт
24
Шольц
44
Мехеле
3
Митрович
27
Коолс
8
Класи
20
Ванакен
25
Вормер
5
Диаби
7
Уэсли
4-1-1
30
Пеннето
41
Н'Ганга
8
Мартос
24
Дессоле
5
Зайков
14
Бенавенте
10
Полье
Остались в запасе
Брюгге
Шарлеруа
1
Кеннет Вермеер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
18
Амара Бэби
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
28
Энес Саглик
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
18
Амара Бэби
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
28
Энес Саглик
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Брюгге - Шарлеруа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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