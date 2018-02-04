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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 04 февраля 2018
Ювентус
04.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
7 : 0
Завершен
Сассуоло
9'
А. Сандро
24'
С. Хедира
27'
С. Хедира
38'
М. Пьянич
63'
Г. Игуаин
74'
Г. Игуаин
83'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сассуоло
86'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
ГОЛ! 7:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Бернардески
83'
ГОЛ! 6:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Маркизио
74'
ГОЛ! 5:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Маркизио
63'
ГОЛ! 4:0!
М. Пьянич
Пас отдал
С. Хедира
38'
33'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
ГОЛ! 3:0!
С. Хедира
Пас отдал
М. Пьянич
27'
ГОЛ! 2:0!
С. Хедира
Пас отдал
А. Сандро
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Сандро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
14
Кьеллини
24
Ругани
22
Де Шильо
28
Хедира
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Бернардески
9
Манджукич
9
Игуаин
4-3-2-1
47
Консильи
14
Лирола
15
Ачерби
3
Лемос
13
Пелузо
4
Маньянелли
32
Дункан
6
Миссироли
94
Берарди
21
Политано
15
Бабакар
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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16 ноября
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