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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 04 февраля 2018
Монако
04.02.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 2
Завершен
Лион
31'
Б. Кейта
36'
Р. Фалькао
88'
Р. Лопеш
12'
М. Диас
28'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лион
Желтая карточка
С. Си
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Р. Лопеш
Пас отдал
С. Йоветич
88'
Вторая желтая
Б. Кейта
44'
Желтая карточка
Б. Кейта
40'
ГОЛ! 2:2!
Р. Фалькао
36'
31'
Желтая карточка
К. Тете
ГОЛ! 1:2!
Б. Кейта
Пас отдал
А. Туре
31'
28'
ГОЛ! 0:2!
Б. Траоре
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Диас
Пас отдал
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Монако
30
Сейду Си
ВР
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
4-1-2-1-2
1
Субашич
21
Жемерсон
24
Раджи
15
Глик
6
Туре
6
Фабиньо
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Лопеш
9
Фалькао
17
Кейта
3-1-2-2
1
Лопеш
2
Тете
6
Марсело
21
Морель
10
Ауа
11
Траоре
10
Фекир
9
Диас
10
Депай
Остались в запасе
Монако
Лион
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Монако - Лион
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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