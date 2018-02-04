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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ганновер-96
Гамбург - Ганновер-96: обзор матча 04 февраля 2018
Гамбург
04.02.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
86'
Ф. Костич
37'
И. Фоссум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ганновер-96
Вторая желтая
К. Пападопулос
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Пас отдал
С. Салихович
86'
85'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Желтая карточка
К. Пападопулос
63'
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Фоссум
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Матениа
14
Пападопулос
55
ван Дронгелен
2
Дикмайер
3
Дуглас Сантос
2
Сакаи
15
Уолес
14
Хант
8
Экдаль
18
Костич
17
Вуд
4-3-1-1
33
Чаунер
4
Корб
22
Озтрзолек
3
Антон
26
Сане
8
Фоссум
30
Клаус
27
Швеглер
9
Бебу
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Гамбург
Ганновер-96
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Гамбург - Ганновер-96
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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