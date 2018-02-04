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Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 04 февраля 2018
Ливерпуль
04.02.2018, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
3'
М. Салах
90+1'
М. Салах
80'
В. Ваньяма
90+5'
Г. Кейн (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Кейн
Желтая карточка
Э. Джан
90'
+4
90'
+2
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
90'
+1
87'
Пенальти не реализован!
Г. Кейн
80'
ГОЛ! 1:1!
В. Ваньяма
79'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
М. Дембеле
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Милнер
78'
71'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Санчес
69'
Желтая карточка
Д. Алли
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Хендерсон
65'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Мане
65'
Желтая карточка
Д. Милнер
58'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
8
Деле Алли
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-2-1-2-2
1
Льорис
14
Вертонген
15
Дайер
6
Санчес
2
Триппьер
4
Дэвис
8
Дембеле
24
Эриксен
7
Сон
8
Алли
9
Кейн
20
Милнер
32
Матип
32
Матип
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
8
Дембеле
2
Ваньяма
2
Ваньяма
8
Дембеле
6
Санчес
9
Ламела
9
Ламела
6
Санчес
7
Сон
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Сон
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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