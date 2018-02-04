Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 04 февраля 2018
Кристал Пэлас
04.02.2018, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
55'
Л. Миливойевич (П)
22'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
64'
57'
Желтая карточка
П. Дамметт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Миливойевич
55'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаме
Пас отдал
А. Перес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Кристал Пэлас
27
Папе Суаре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
16
Келли
5
Томкинс
27
Фосу-Менса
11
МакАртур
19
Миливойевич
29
Кабай
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
3-2-2-1-2
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
14
Дамметт
30
Ритчи
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
34
Гэйл
22
Перес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
27
Папе Суаре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
27
Папе Суаре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Ньюкасл
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+