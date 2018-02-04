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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Нант
Кан - Нант: обзор матча 04 февраля 2018
Кан
04.02.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 2
Завершен
Нант
35'
И. Сантини (П)
52'
Д. Да Силва
80'
Д. Да Силва
31'
Я. Бамму
57'
Я. Бамму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Нант
ГОЛ! 3:2!
Д. Да Силва
Пас отдал
Р. Роделен
80'
57'
ГОЛ! 2:2!
Я. Бамму
Пас отдал
А. Томассон
ГОЛ! 2:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
С. Питерс
52'
48'
Желтая карточка
Д. Карлос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Сантини
35'
34'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
31'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бамму
Пас отдал
Э. Сала
Желтая карточка
А. Джику
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
4-1-2-3
1
Веркутр
25
Женевуа
4
Джику
8
Питерс
3
Да Силва
15
Айт Беннассер
11
Бесса
25
Фере
23
Роделен
18
Сантини
27
Кривелли
4-2-1-2
16
Тэтэрушану
15
Дюбуа
5
Паллуа
26
Джиджи
34
Карлос
21
Крхин
21
Ронжье
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
Остались в запасе
Кан
Нант
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Кан - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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