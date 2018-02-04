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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Генгам
Ренн - Генгам: обзор матча 04 февраля 2018
Ренн
04.02.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
90+2'
Й. Нгбакото
90+2'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Генгам
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Л. Бляс
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Й. Нгбакото
87'
Желтая карточка
Д. Бриан
47'
Желтая карточка
К. Кербра
31'
Желтая карточка
М. Коко
Желтая карточка
Х. Траоре
27'
Желтая карточка
Й. Наньон
10'
4'
Желтая карточка
Ф. Эбоа-Эбоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-3-1-2
40
Коубек
24
Бааль
23
Наньон
14
Траоре
21
Андре
14
Прсич
27
Бурижо
7
Сарр
25
Сахо
10
Хазри
4-3-2-1
1
Юнссон
32
Икоко
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
10
Бенезе
18
Фири
17
Дидо
97
Коко
10
Бляс
7
Бриан
Остались в запасе
Ренн
Генгам
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
8
Люка До
ОП
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ренн - Генгам
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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