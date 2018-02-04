Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Альбасете
Луго - Альбасете: обзор матча 04 февраля 2018
Луго
04.02.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 1
Завершен
Альбасете
58'
Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Альбасете
ГОЛ! 1:0!
Хайме
58'
47'
Желтая карточка
Р. Зозуля
Начало матча
Статистика матча Луго - Альбасете
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Альбасете
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
Новости команд
Все
Луго
Альбасете
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
4 февраля
1
«Альбасете» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» и другие пары 1/4 финала Кубка Испании
19 января
Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»
16 января
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
15 января
1
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
4 февраля
1
«Альбасете» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» и другие пары 1/4 финала Кубка Испании
19 января
Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»
16 января
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
15 января
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+