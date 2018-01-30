декабрь 2017
январь 2018
Португалия. Примейра (2017/2018), 20 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 25 тур
Италия. Кубок (2017/2018), 1/2 финала, первый матч
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 29 тур
30 января, вторник
22:45
Матч завершен
30 января, вторник
22:45
Матч завершен
30 января, вторник
22:45
Матч завершен
30 января, вторник
22:45
Матч завершен
30 января, вторник
22:45
Матч завершен
30 января, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 25 тур
30 января, вторник
22:45
Матч завершен
30 января, вторник
23:00
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2017/2018), 1/2 финала