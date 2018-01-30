Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 30-01-2018

    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2017/2018), 20 тур
    30 января, вторник
    00:01
    Белененсеш
    1:1
    Бенфика
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:00
    Брага
    2:0
    Авеш
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:00
    Эшторил
    3:0
    Тондела
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 25 тур
    30 января, вторник
    22:45
    Селтик
    3:1
    Хартс
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2017/2018), 1/2 финала, первый матч
    30 января, вторник
    22:45
    Аталанта
    0:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 29 тур
    30 января, вторник
    22:45
    Халл Сити
    0:0
    Лидс
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:45
    Бертон Альбион
    1:3
    Рединг
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:45
    Бирмингем Сити
    3:1
    Сандерленд
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:45
    Мидлсбро
    0:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:45
    Миллуолл
    0:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    0:3
    Престон
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:45
    Шеффилд Юнайтед
    0:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 25 тур
    30 января, вторник
    22:45
    Вест Хэм
    1:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    30 января, вторник
    22:45
    Суонси
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    30 января, вторник
    23:00
    Хаддерсфилд Таун
    0:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2017/2018), 1/2 финала
    30 января, вторник
    23:05
    Ренн
    2:3
    ПСЖ
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11