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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Престон
Ноттингем Форест - Престон: обзор матча 30 января 2018
Ноттингем Форест
30.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 3
Завершен
Престон
60'
Т. Баркуйзен
83'
Д. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Престон
Желтая карточка
Д. Воган
86'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Джонсон
60'
ГОЛ! 0:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
П. Галлахер
Желтая карточка
Т. Дариква
45'
Желтая карточка
Д. Фокс
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
3-2-2-1-2
13
Смит
13
Фокс
28
Мансьенн
6
Уорролл
2
Дариква
2
Кэш
23
Осборн
8
Воган
26
Доуэлл
27
Веллиос
19
МакКэй
3-4-1
1
Радд
14
Фишер
5
Кларк
23
Хантингтон
4
Пирсон
12
Галлахер
29
Баркуйзен
8
Брауне
47
Робинсон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Престон
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Ноттингем Форест - Престон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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