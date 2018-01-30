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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Дерби Каунти
Миллуолл - Дерби Каунти: обзор матча 30 января 2018
Миллуолл
30.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Дерби Каунти
Желтая карточка
К. МакЛафлин
90'
85'
Желтая карточка
А. Уисдом
Желтая карточка
Т. Эллиотт
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
4-1-3-2
31
Арчер
5
Купер
2
МакЛафлин
4
Хатчинсон
3
Мередит
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
3
Фергюсон
17
Уоллес
19
Эллиотт
9
Грегори
4-2-1-3
33
Карсон
36
Кио
3
Форсит
33
Дэйвис
14
Уисдом
23
Хаддлстоун
34
Торне
10
Лоуренс
11
Выдра
18
Вайманн
35
Наджент
Остались в запасе
Миллуолл
Дерби Каунти
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Миллуолл - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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