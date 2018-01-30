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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Рединг
Бертон Альбион - Рединг: обзор матча 30 января 2018
Бертон Альбион
30.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 3
Завершен
Рединг
51'
Л. Экинс (П)
20'
Й. Бедварссон
57'
К. Гантер
68'
Й. Бедварссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Рединг
Желтая карточка
К. МакФадзин
86'
71'
Желтая карточка
Т. Илори
68'
Желтая карточка
Й. Бедварссон
68'
ГОЛ! 1:3!
Й. Бедварссон
Пас отдал
М. Барроу
57'
ГОЛ! 1:2!
К. Гантер
Пас отдал
Л. Бакуна
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Экинс
51'
Желтая карточка
Д. Бакстон
38'
Желтая карточка
Б. Тернер
29'
27'
Желтая карточка
Л. Мур
20'
ГОЛ! 0:1!
Й. Бедварссон
Пас отдал
Л. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
26
Джо Сбарра
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
3-2-2-2
13
Бювотер
2
Фланаган
6
Тернер
5
МакФадзин
23
Бакстон
2
Брэйфорд
14
Самуэльсен
7
Мерфи
7
Экинс
10
Бент
3-4-2
1
Манноне
26
Мур
2
Гантер
4
Илори
16
Эдвардс
10
Бакуна
77
Барроу
14
Алуко
29
Керморган
10
Бедварссон
Остались в запасе
Бертон Альбион
Рединг
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
26
Джо Сбарра
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
26
Джо Сбарра
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Бертон Альбион - Рединг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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