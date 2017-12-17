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    Расписание матчей 17-12-2017

    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Сегунда (2017/2018), 19 тур
    17 декабря, воскресенье
    14:00
    Севилья
    0:1
    Реал Ов
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    18:00
    Уэска
    3:0
    Луго
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    20:00
    Леонеса
    2:0
    Химнастик
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    20:00
    Спортинг
    3:0
    Тенерифе
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    22:00
    Райо Вальекано
    2:1
    Алькоркон
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 16 тур
    17 декабря, воскресенье
    14:00
    Акхисар Беледиеспор
    0:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    14:00
    Истанбул Башакшехир
    4:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    16:30
    Йени Малатьяспор
    2:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    19:30
    Бешикташ
    5:1
    Османлыспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 16 тур
    17 декабря, воскресенье
    14:00
    Жирона
    1:0
    Хетафе
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    18:15
    Сельта
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    20:30
    Лас-Пальмас
    2:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    22:45
    Барселона
    4:0
    Депортиво
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 17 тур
    17 декабря, воскресенье
    14:30
    Верона
    3:0
    Милан
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    17:00
    Болонья
    0:3
    Ювентус
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    1:0
    Кьево
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    0:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    20:00
    Беневенто
    1:2
    СПАЛ
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    22:45
    Аталанта
    3:3
    Лацио
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 17 тур
    17 декабря, воскресенье
    14:30
    Спарта
    0:7
    Фейеноорд
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    16:30
    АЗ Алкмаар
    1:2
    Аякс
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    1:1
    Хераклес
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    18:45
    Экселсиор
    2:0
    Гронинген
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 19 тур
    17 декабря, воскресенье
    15:30
    Хартс
    4:0
    Селтик
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 15 тур
    17 декабря, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    1:0
    ПАС
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    18:15
    Астерас
    0:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    18:15
    ПАС Ламия
    0:2
    Ларисса
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    20:30
    Ксанти
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 19 тур
    17 декабря, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    5:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    20:00
    Шарлеруа
    1:1
    Генк
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    22:00
    Зюлте-Варегем
    1:2
    Антверпен
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 18 тур
    17 декабря, воскресенье
    17:00
    Нант
    1:0
    Анжер
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    19:00
    Ницца
    1:0
    Бордо
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    23:00
    Лион
    2:0
    Марсель
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 18 тур
    17 декабря, воскресенье
    17:15
    Вест Бромвич
    1:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    19:30
    Борнмут
    0:4
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 17 тур
    17 декабря, воскресенье
    17:30
    Ганновер-96
    4:4
    Байер
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    20:00
    РБ Лейпциг
    2:3
    Герта
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 19 тур
    17 декабря, воскресенье
    18:00
    Грассхоппер
    0:2
    Базель
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    18:00
    Лозанна-Спорт
    5:1
    Цюрих
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    2:4
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 20 тур
    17 декабря, воскресенье
    18:30
    Аустрия
    1:0
    Штурм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 15 тур
    17 декабря, воскресенье
    19:00
    Шавиш
    1:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    21:00
    Спортинг
    2:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    17 декабря, воскресенье
    23:15
    Тондела
    1:5
    Бенфика
    Матч завершен
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