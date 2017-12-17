ноябрь 2017
декабрь 2017
Испания. Сегунда (2017/2018), 19 тур
17 декабря, воскресенье
22:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 16 тур
17 декабря, воскресенье
14:00
Матч завершен
17 декабря, воскресенье
14:00
Матч завершен
17 декабря, воскресенье
16:30
Матч завершен
17 декабря, воскресенье
19:30
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 16 тур
Италия. Серия А (2017/2018), 17 тур
17 декабря, воскресенье
17:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 17 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 19 тур
Греция. Суперлига (2017/2018), 15 тур
17 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
17 декабря, воскресенье
18:15
Матч завершен
17 декабря, воскресенье
20:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 19 тур
Франция. Лига 1 (2017/2018), 18 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 18 тур
17 декабря, воскресенье
17:15
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2017/2018), 17 тур
17 декабря, воскресенье
17:30
Матч завершен
17 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2017/2018), 19 тур
17 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
17 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2017/2018), 20 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 15 тур