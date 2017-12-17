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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Риу Аве
Шавиш - Риу Аве: обзор матча 17 декабря 2017
Шавиш
17.12.2017, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 1
Завершен
Риу Аве
72'
Р. Брессан
6'
Ж. Новейш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шавиш - Риу Аве
85'
Желтая карточка
Тарантини
84'
Желтая карточка
Кассио
75'
Красная карточка
Марсело
ГОЛ! 1:1!
Р. Брессан
72'
Желтая карточка
М. Перейра
49'
42'
Желтая карточка
Ж. Новейш
Желтая карточка
Р. Брессан
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Новейш
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шавиш - Риу Аве
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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