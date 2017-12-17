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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Анжер
Нант - Анжер: обзор матча 17 декабря 2017
Нант
17.12.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
24'
Э. Сала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Анжер
Вторая желтая
Я. Бамму
65'
63'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Желтая карточка
Я. Бамму
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сала
24'
9'
Желтая карточка
Р. Томас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
4-1-1-2
16
Тэтэрушану
5
Паллуа
34
Карлос
6
Лима
15
Дюбуа
7
Туре
20
Илоки
22
Сала
18
Бамму
3-2-2-1-2
30
Летеллье
29
Томас
21
Эндрю
4
Павлович
25
Бамба
8
Траоре
10
Фульини
15
Капелле
29
Тайт
27
Кривелли
9
Экамби
Остались в запасе
Нант
Анжер
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
1
Антони Мандре
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Нант - Анжер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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