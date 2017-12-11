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    Расписание матчей 11-12-2017

    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 20 тур
    11 декабря, понедельник
    13:00
    Тосно (мол)
    1:2
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 20 тур
    11 декабря, понедельник
    19:30
    Ахмат
    0:0
    Зенит
    Матч завершен
    11 декабря, понедельник
    19:30
    Тосно
    1:3
    Локомотив
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 15 тур
    11 декабря, понедельник
    20:00
    Коньяспор
    2:0
    Карабюкспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 14 тур
    11 декабря, понедельник
    20:30
    АЕК
    3:1
    Керкира
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 19 тур
    11 декабря, понедельник
    21:00
    Рандерс
    0:4
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 14 тур
    11 декабря, понедельник
    22:00
    Витория Гимараеш
    1:0
    Фейренсе
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 16 тур
    11 декабря, понедельник
    23:00
    Лацио
    1:3
    Торино
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 15 тур
    11 декабря, понедельник
    23:00
    Эспаньол
    0:1
    Жирона
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 21 тур
    11 декабря, понедельник
    23:00
    Рединг
    2:2
    Кардифф
    Матч завершен
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