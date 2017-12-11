ноябрь 2017
декабрь 2017
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 20 тур
11 декабря, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 20 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 15 тур
11 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2017/2018), 14 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 19 тур
11 декабря, понедельник
21:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2017/2018), 14 тур
11 декабря, понедельник
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2017/2018), 16 тур
Испания. Примера (2017/2018), 15 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 21 тур