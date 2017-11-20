октябрь 2017
ноябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 36 тур
20 ноября, понедельник
00:01
Матч завершен
20 ноября, понедельник
00:01
Матч завершен
20 ноября, понедельник
22:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 12 тур
20 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2017/2018), 11 тур
Франция. Лига 1 (2017/2018), 8 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 16 тур
20 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2017/2018), 13 тур
Испания. Примера (2017/2018), 12 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур