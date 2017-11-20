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    Расписание матчей 20-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 36 тур
    20 ноября, понедельник
    00:01
    Атлетико Минейро
    3:0
    Коритиба
    Матч завершен
    20 ноября, понедельник
    00:01
    Атлетико Паранаэнсе
    3:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    20 ноября, понедельник
    00:01
    Сантос
    1:0
    Гремио
    Матч завершен
    20 ноября, понедельник
    22:00
    Флуминенсе
    2:0
    Понте-Прета
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 12 тур
    20 ноября, понедельник
    20:00
    Карабюкспор
    0:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 11 тур
    20 ноября, понедельник
    20:30
    ПАОК
    2:1
    Атромитос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 8 тур
    20 ноября, понедельник
    21:00
    Амьен
    3:0
    Лилль
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 16 тур
    20 ноября, понедельник
    21:00
    Ольборг
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 13 тур
    20 ноября, понедельник
    22:45
    Верона
    2:3
    Болонья
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 12 тур
    20 ноября, понедельник
    23:00
    Эйбар
    5:0
    Бетис
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур
    20 ноября, понедельник
    23:00
    Брайтон
    2:2
    Сток Сити
    Матч завершен
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