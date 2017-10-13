сентябрь 2017
октябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 27 тур
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 14 тур
13 октября, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 13 тур
13 октября, пятница
15:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 13 тур
Беларусь. Высшая лига 2017, 25 тур
Украина. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 13 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 8 тур
13 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2017/2018), 12 тур
13 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 10 тур
13 октября, пятница
21:15
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2017/2018), 8 тур
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 10 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 9 тур
13 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2017/2018), 9 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 12 тур
13 октября, пятница
21:45
Матч завершен
13 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 10 тур
Испания. Примера (2017/2018), 8 тур