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    Расписание матчей 13-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 27 тур
    13 октября, пятница
    03:00
    Палмейрас
    2:2
    Баия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 14 тур
    13 октября, пятница
    14:00
    Крылья Советов-2
    0:3
    Волга
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 13 тур
    13 октября, пятница
    15:00
    Динамо (мол)
    3:0
    СКА-Хабаровск (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 13 тур
    13 октября, пятница
    18:00
    ЦРФСО
    1:3
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    13 октября, пятница
    19:00
    Казанка
    1:2
    Велес
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 25 тур
    13 октября, пятница
    18:00
    Неман
    2:1
    Городея
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур
    13 октября, пятница
    19:00
    Шахтер
    3:2
    Ворскла
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 13 тур
    13 октября, пятница
    19:30
    Ахмат
    1:2
    Спартак
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 8 тур
    13 октября, пятница
    20:00
    Генчлербирлиги
    2:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 12 тур
    13 октября, пятница
    20:00
    Сендерийск
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 10 тур
    13 октября, пятница
    21:15
    Богемианс 1905
    2:1
    Баник
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 8 тур
    13 октября, пятница
    21:30
    Штутгарт
    2:1
    Кельн
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 10 тур
    13 октября, пятница
    21:30
    Мехелен
    3:4
    Андерлехт
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 9 тур
    13 октября, пятница
    21:45
    Сент-Джонстон
    0:3
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 9 тур
    13 октября, пятница
    21:45
    Лион
    3:2
    Монако
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 12 тур
    13 октября, пятница
    21:45
    Бристоль Сити
    0:0
    Бертон Альбион
    Матч завершен
    13 октября, пятница
    21:45
    Бирмингем Сити
    1:0
    Кардифф
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 10 тур
    13 октября, пятница
    22:00
    Спортинг
    1:1
    Уэска
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 8 тур
    13 октября, пятница
    22:00
    Эспаньол
    0:0
    Леванте
    Матч завершен
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