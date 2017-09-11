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    Расписание матчей 11-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 23 тур
    11 сентября, понедельник
    01:00
    Ботафого
    2:0
    Фламенго
    Матч завершен
    11 сентября, понедельник
    01:00
    Шапекоэнсе
    1:2
    Крузейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    11 сентября, понедельник
    04:00
    Сиэтл
    1:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 13 тур
    11 сентября, понедельник
    16:00
    Спартак-2
    0:3
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 9 тур
    11 сентября, понедельник
    17:30
    Урал
    1:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 21 тур
    11 сентября, понедельник
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    1:1
    Нафтан
    Матч завершен
    11 сентября, понедельник
    19:00
    Неман
    2:0
    Днепр
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 3 тур
    11 сентября, понедельник
    19:30
    Аполлон Смирнис
    0:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 4 тур
    11 сентября, понедельник
    20:00
    Касымпаша
    3:2
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 8 тур
    11 сентября, понедельник
    20:00
    Ольборг
    2:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 21 тур
    11 сентября, понедельник
    20:00
    Мольде
    2:1
    Одд
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 4 тур
    11 сентября, понедельник
    21:30
    Реус Депортиу
    1:0
    Нумансия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 3 тур
    11 сентября, понедельник
    22:00
    Малага
    1:3
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 5 тур
    11 сентября, понедельник
    22:00
    Авеш
    2:1
    Белененсеш
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 4 тур
    11 сентября, понедельник
    22:00
    Вест Хэм
    2:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
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